Тетяні Маркус та Анатолію Шапіро посмертно присвоєні звання Героїв України

Президент України Віктор ЮЩЕНКО своїм указом “за особисту мужність і героїчну самопожертву, незламність духу в боротьбі з фашистськими загарбниками у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 років присвоїв звання Герой України з удостоєнням ордена «Золота Зірка» (посмертно) учасниці антифашистського підпілля у місті Києві у 1941-1943 роках Тетяні Маркус та командирові окремого стрілецького батальйону 100-ї стрілецької дивізії, учасникові визволення концентраційного табору Освенцім 27 січня 1945 року Анатолію Шапіро .

Відповідний указ оприлюднило Офіційне Інтернет-представництво глави держави.

* Тетяна Маркус (довідка)

* Анатолій Шапіро (довідка 1, довідка 2)