Регіонали не вірять у нову коаліцію та вимагають пояснень від КПУ

Партія регіонів не вірить у дієвість нової коаліції і вимагає від комуністів чіткої та ясної позиції.

Як ідеться у заяві президії політради Партії регіонів, переданій агентству УНІАН, «ми не віримо в цю коаліцію, бо її основа – це політики, які вже двічі доводили свою неспроможність працювати разом, працювати ефективно і вирішувати нагальні питання життєдіяльності країни».

«Нині, коли держава ними ж доведена до катастрофічного стану, коли замість обіцяних на Майдані п`яти мільйонів робочих місць помаранчеві господарники дали країні мільйони безробітних (експерти прогнозують до 1 березня збільшення безробітних до 4 мільйонів осіб), ці розсварені політики знову хочуть керувати Україною. Але непрофесійність, корумпованість і популізм – погані керманичі для держави, що перебуває в стані такої глибокої кризи. Тому новостворена стара команда не зможе поліпшити ситуацію, не зможе дати раду тим проблемам, які так обтяжують сьогодні життя людей. І замість швидких та ефективних дій професійної команди Україна знову буде змушена спостерігати за скандальним спектаклем помаранчевих вождів зразка 2005 року, які готові одне одного втопити у ложці води», йдеться у заяві.

Партія регіонів «рішуче відмежовується від цієї компанії. Ми також хочемо почути чітку і ясну позицію комуністів – якою була їхня мотивація, коли вони підтримували помаранчевих? Чи вони будуть разом з помаранчевими відповідати за результат діяльності нової-старої команди?».

Партія регіонів стоїть на тому, що «Україна повинна позбутися популістів при владі. Повинна бути сформована команда управлінців, висококласних менеджерів, які знають і вміють діяти швидко, ефективно, які мають досвід виведення держави з кризи».

Як повідомляв УНІАН, 9 грудня Володимир ЛИТВИН був обраний головою Верховної Ради України. За таке рішення проголосували 244 народні депутати із 422 зареєстрованих у залі, зокрема 27 депутатів від КПУ.

Після свого обрання В.ЛИТВИН зробив повідомлення про створення коаліції у складі фракцій "Наша Україна – Народна самооборона", Блоку Юлії Тимошенко і Блоку Литвина.