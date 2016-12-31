Президент і американські сенатори прибули на командний пункт під Широкіним (фото)
Президент України Петро Порошенко разом з американськими сенаторами Джоном Маккейном, Ліндсі Гремом і Емі Клобучар прибули на командний пункт сил АТО в районі Широкіного під Маріуполем.
Про це на своїй сторінці в Тwitter повідомив прес-секретар глави держави Святослав Цеголко.
Президент привітав наших воїнів з Новим роком.
«Прибув на командний пункт в районі Широкіного з Джоном Маккейном, Ліндсі Гремом і Емі Клобучар, щоб привітати наших воїнів з Новим роком», - повідомив глава держави в Twitter.
Читайте такожПорошенко затвердив новий військовий квиток
Раніше президент запропонував сенаторам здійснити візит на Донбас для отримання об'єктивної інформації про підривні дії російської сторони і її бойовиків, які продовжують провокації і порушують режим припинення вогню.
Порошенко зазначив важливість прийняття Конгресом США закону «Про підтримку стабільності та демократії в Україні», що стало б важливим рішенням в інтересах солідарності та єдності з нашою державою. Глава держави також зазначив, що Україна бореться не тільки за незалежність.
«Ми боремося за свободу, за цінності, за демократію, захищаючи їх в центрі Європи в ХХІ столітті», - сказав він.