У Блоці Кличка розказали про цинізм Черновецького

Київська адміністрація цинічно зневажає права киян. Про це в інтерв’ю журналістам заявив депутат Київради, один з лідерів блоку Віталія Кличка Дмитро Андрієвський.

«Чотири фракції – Блок Віталія Кличка, БЮТ, Блок Литвина та Блок Катеринчука – виступили з ініціативою пониження тарифів на проїзд у громадському транспорті. Але головуючий на пленарному засіданні навіть не поставив це питання на голосування», - сказав Андрієвський.

Спочатку КМДА своїм розпорядженням спотворює рішення Київради щодо ситуації у транспортній галузі столиці. Замість дій із покращення функціонування транспорту та ефективного використання його комерційного потенціалу, адміністрація Черновецького підвищує тарифи на проїзд. При цьому проблеми недбалого керівництва комунальним транспортом вирішуються за рахунок киян.

«Ми, відстоюючи інтереси киян, знову внесемо рішення про зменшення тарифів на проїзд у комунальному транспорті на наступній сесії 18 грудня», - наголосив Андрієвський.