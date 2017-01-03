Експерти назвали терміни звільнення окупованого Донбасу, який Росія готова "здати" (відео)

Такий оптимістичний прогноз оприлюднив заступник міністра Георгій Тука, передає "Радіо Свобода".

Він побачив такі передумови, проаналізувавши поведінку Росії щодо окупованих частин Донеччини та Луганщини.

Тим часом новорічні дні на лінії розмежування на Донбасі минули під десятками мінометних обстрілів. За 31 грудня та 1 січня бойовики обстріляли позиції українських військових понад 80 разів. За повідомленням прес-центру АТО, троє українських військових отримали поранення.

У прес-центрі АТО із новорічним вітанням вирішили звернутися до тих, хто перебуває на окупованих територіях й налаштований проукраїнськи. Побіцяли їм повернення в українське середовище та захист.

"Це буде набагато швидше, якщо ви будете себе берегти. Не виказуйте ворогу свої думки, бо ви нам потрібні більше, ніж можете собі уявити. Бути патріотами там, де зараз знаходитесь ви, набагато важче ніж у Харкові, Львові чи Києві. Просто будьте і вірте, що не за горами той час, коли на Донбас-Арені чи в Сімферополі перед грою наших команд знову лунатиме гімн України", – зачитав вітання Леонід Матюхін, речник АТО.

За прогнозами Туки, повернути окуповані території Україна зможе в новому році або максимум до середини 2018-го, щоправда, за умови підтримки Європи та США. Тука запевняє, що є безліч фактів, які свідчать про те, що Росія готова "здати" Донбас. Аргументує свою позицію він тим, що російські ЗМІ змінили риторику і все частіше торкаються теми несприятливої економічної ситуації в Росії. Ще одним доказом Тука називає відмінність діяльності російських окупантів у Криму та на Донбасі, де спостерігається "цілковите мародерство, знищення та вирізання" підприємств.

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У коментарі "Радіо Свобода" Георгій Тука зазначив, що після повернення окупованих територій найбільшими викликами для України стане не лише відновлення територій, а й налагодження діалогу з місцевим населенням. На його думку, більшість промислових підприємств та шахт відновити не вдасться. А через небажання переселенців повертатися додому, до процесу відбудови зруйнованої інфраструктури варто залучати волонтерів за державної підтримки.

Військовим шляхом звільнити окуповані території найближчим часом Україні не вдасться, вважає колишній заступник начальника Генштабу Збройних сил, генерал-лейтенант Ігор Романенко. Це можливо лише через дипломатію та політичні домовленості. Кремль розраховує на послаблення тиску на Росію з Європи та США з приходом нових керівників до влади у провідних державах, зазначає Романенко.

Розширення російської військової агресії в Україні не варто очікувати, адже це економічно затратно і остаточно підірве імідж Росії, вважає військовий експерт.

Більш можливий політичний тиск з боку Росії, наголошує Романенко. Це видно, на думку експерта, і з проросійської заяви олігарха Віктора Пінчука, яку він зробив в американському виданні The Wall Street Journal. Його стаття називається "Україна має вдатися до болючих компромісів для миру з Росією", в якій пропонується змиритись з окупацією Криму, відмовитись від контролю над Донбасом до проведення виборів, відмовитись від вступу в ЄС та НАТО та погодитись на послаблення санкцій проти Росії.

Романенко переконаний, що Україна не піде на такі поступки, які пропонує олігарх Віктор Пінчук.

"А де компроміс? Компроміс має бути у разі, коли поступається кожна сторона. Чим повинна поступатися Україна – вони сформулювали фактично все, що Путін хотів. А чим поступається Росія? Цього немає. Якщо це буде з’являтися, заради якихось справ з Росією, можна підписувати все, що завгодно, вони нас цьому навчили. А завтра з цим папером можна сходити в туалет, якщо підписаний Росією", – заявляє Романенко.

За минулий рік українські військові не здали жодного метра землі у "сірій зоні", вони захоплювали висоти та території, які закріплені Мінськими угодами за українською стороною, підсумував екс-заступник начальник Генштабу Збройних сил України.