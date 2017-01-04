Полторак розраховує на покращення співпраці з Пентагоном

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив в інтерв’ю «5 каналу».

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За його словами прийняття оборонного бюджету США, в якому закладена військова допомога Україні є свідченням того, що співпраця між Міноборони України та Пентагоном буде продовжена.

«Ті зустрічі, які я проводив в кінці року свідчать про те, що Україна залишається в площині інтересів щодо побудови в нашій країні демократичного суспільства з боку США і наша дружня, конструктивна робота з міністерством оборони США буде продовжена», - заявив він.

«Допомога, яку вони надавали, буде продовжена. Я думаю, що свідченням цього є якраз прибуття в Україну сенатора Маккейна, який був наприкінці року і ті питання, які ми проговорювали були надзвичайно конструктивними і ми переконувалися в тому, що ця робота буде продовжена, робота по покращенню нашої співпраці з міністерством оборони США», - запевнив Полторак.

Як повідомляв УНІАН, 31 грудня 2016 року президент України Петро Порошенко разом з американськими сенаторами Джоном Маккейном, Ліндсі Гремом та Емі Клобучар відвідали командний пункт сил АТО в районі Широкиного та виступили з промовами перед військовими в Маріуполі.

24 грудня президент Сполучених Штатів Америки Барак Обама підписав бюджет США на 2017 рік на потреби національної оборони, в якому безпекова допомога Україні збільшена до 350 млн дол.