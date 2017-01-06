Санкції проти Росії влетіли ЄС у копієчку в 2015-му році - €17,6 мільярда

Як повідомляє Deutsche Welle, про це свідчать результати дослідження Австрійського інституту економічних досліджень (WIFO), здійсненого на замовлення Міністерства економіки Австрії.

Санкції призвели до скорочення 400 тис. робочих місць по всьому ЄС.

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Водночас дослідження вказує, що через слабкість російської економіки торгівля Євросоюзу з Росією і без санкцій помітно послабилася б. Загалом лише 44% від зниження торговельних показників можна пов'язати безпосередньо із санкціями, зазначають дослідники. Без запровадження обмежувальних заходів втрати від зниження європейського експорту до РФ склали б 22 млрд євро.

Як повідомлялося, дію запроваджених ще 2014 року санкцій Європейського Союзу проти Росії нещодавно подовжили до 31 липня 2017 року. Водночас міністр закордонних справ Австрії Себастіан Курц заявив, що його країна під час головування в ОБСЄ у 2017 році докладатиме зусиль задля пом'якшення санкцій ЄС проти Росії.