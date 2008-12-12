Тимошенко: ціна на газ у 2009 році буде вищою, ніж у цьому

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО заявляє, що ціна на газ, що поставляється до України з Росії, в 2009 році буде вище за ціну газу в поточному році.

Як передає кореспондент УНІАН, про це прем`єр заявила сьогодні на прес-конференції, коментуючи інформацію деяких експертів і політиків про те, що ціна на середньоазіатський газ для України, враховуючи зниження ціни на нафту, в 2009 році буде на рівні діючої на сьогодні - 179,5 дол. за тисячу кубометрів і навіть нижче.

“Ця інформація не відповідає дійсності, і так питання не ставиться”, - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Прем`єр нагадала, що, згідно з меморандумом, підписаним нею і прем`єр-міністром Росії Володимиром ПУТІНИМ, ціна на газ, що поставляється до України, підійматиметься пропорційно протягом трьох років до європейського рівня.

“Тому наступного року також деяке підвищення ціни обов`язково буде, тому що у нас сьогодні ціна на газ значно нижче за європейську”, - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.