Навіщо судді мантія?

Вищий адміністративний суд України підготує інформаційний лист для суддів апеляційних та окружних адміністративних судів, у якому роз’яснить призначення суддівських мантій. Таке рішення прийняли на президії Вищого адміністративного суду 11 грудня 2008 року, повідомили УНІАН у прес-службі ВАСУ.

Прийняття цього рішення обумовлено нещодавньою прес-конференцією голови Львівського апеляційного адміністративного суду Ігоря ЗВАРИЧА, на яку він, а також інші судді цього суду з’явилися в суддівських мантіях та із суддівськими нагрудними знаками.

На переконання керівництва ВАСУ, поява суддів на прес-конференції в мантіях є недоречною, особливо враховуючи її тему та обставини, за яких вона була проведена.

У ВАСУ зазначили, що норму щодо здійснення суддею правосуддя в мантії, на якій закріплюється суддівський нагрудний знак, визначено частиною 2 статті 134 Закону України «Про судоустрій України». Відповідно до цього закону, мантія судді та нагрудний знак разом із державними символами України – Державним Гербом України та Державним Прапором України – є символами судової влади, які, за словами голови Вищого адміністративного суду Олександра ПАСЕНЮКА, уособлюють її, дисциплінують усіх присутніх у залі судового засідання, свідчать про наявність в особи, одягненої в суддівську мантію, повноважень здійснювати правосуддя, створюють поважне ставлення до судді як єдиного носія та представника судової влади.

Втім, як наголосив О.ПАСЕНЮК, спрощене ставлення до символів судової влади, використання їх у власних, спекулятивних цілях суттєво знижує авторитет як самого судді, так і суду в цілому.

На президії також наголошувалося на необхідності в ситуації, що склалася останнім часом навколо суддів адміністративних судів львівського регіону, усьому суддівському корпусу посилити увагу до протидії корупції в судовій системі України.

Як повідомляв УНІАН, 2 грудня проти голови Львівського апеляційного адміністративного суду І.ЗВАРИЧА Генеральною прокуратурою України було порушено кримінальну справу за хабарництво в особливо великих розмірах. Під час обшуків на місцях роботи і помешкання голови суду та шести суддів Львівського апеляційного адміністративного суду працівники СБУ та Генпрокуратури вилучили 1 млн. доларів США і 2 млн. грн.

Водночас сам І.ЗВАРИЧ заявив, що «кримінальну справу проти нього сфабриковано».