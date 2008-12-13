Литвин пропонує Тимошенко домовитися з Ющенком, щоб зняти Стельмаха

Голова Верховної Ради Володимир ЛИТВИН вважає, що Президент Віктор ЮЩЕНКО, прем’єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО та парламент мають виробити спільну позицію в питанні зміни керівництва Національного банку України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на прес-конференції в Умані, де перебуває з робочою поїздкою.

В.ЛИТВИН зазначив, що парламент може заслухати звіт НБУ, але тут зрозумілим стає те, що на порядку денному виникне питання щодо можливої зміни керівництва Національного банку. Голова ВР наголосив, що «в цьому складному чутливому питанні має бути узгоджена позиція» трьох гілок влади. На переконання В.ЛИТВИНА, необхідно «домовитись спільно, що буде на виході».

В.ЛИТВИН нагадав, що саме Президент України вносить подання щодо зміни голови НБУ та пропонує кандидатуру на цю посаду.

Спікер підкреслив, що розмови навколо даного питання можуть призвести до погіршення ситуації. За його словами, важливо, щоб «балаканиною не обвалити ще більше гривню». В.ЛИТВИН вважає, що сьогодні необхідно говорити про спільні дії економічного блоку уряду та НБУ, оскільки на сьогодні таких спільних дій немає.

Як повідомляв УНІАН, фракція БЮТ наполягає на необхідності заслухати у Верховній Раді звіт керівництва Нацбанку про ситуацію у фінансовій сфері країни.

11 грудня перший заступник голови фракції БЮТ Андрій КОЖЕМ’ЯКІН також заявляв, що після звіту керівника НБУ на засіданні фракції БЮТ буде розглянуто питання про доцільність перебування Володимира СТЕЛЬМАХА на посаді голови Нацбанку.