Посол України закликав Раду Європи вживати заходів для захисту українців від репресій в окупованому Криму

Про це він повідомив у Twitter.

"Провели перше засідання Комітету міністрів Ради Європи у 2017. Не хотів псувати колегам постсвятковий настрій, але не міг не виступити щодо репресій РФ проти українців, у т.ч. в Криму. Закликав органи і держави РЄ вживати заходів для захисту наших (громадян)", - написав Кулеба.

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Як повідомляв УНІАН, 19 грудня 2016 року Генеральна асамблея ООН підтримала резолюцію про порушення країною-окупантом РФ прав людини в АР Крим.

У резолюції члени ООН закликали РФ негайно звільнити українських громадян, які були незаконно затримані і засуджені без урахування елементарних норм відправлення правосуддя, а також тих, кого було переведено через міжнародно визнані кордони з Криму до Російської Федерації.

Під час представлення резолюції заступник глави МЗС України Сергій Кислиця заявив, що "з часу окупації Автономної Республіки Крим та міста Севастополь ситуація з правами людини на півострові різко погіршилась, продовжують надходити численні повідомлення про серйозні порушення та зловживання, що здійснюються стосовно жителів Криму. Остання доповідь Офісу верховного комісара ООН з прав людини, оприлюднена 8 грудня 2016 року, описує ситуацію у Криму як «атмосферу репресій проти тих, чиї погляди не збігаються з позицією влади»".