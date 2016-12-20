Порошенко привітав ухвалення ГА ООН резолюції про порушення Росією прав людини в Криму

Про це глава держави написав на своїй сторінці в Facebook.

"Щиро вдячний всім партнерам за голос на підтримку та участь у підготовці цього важливого документа. Відтепер на найвищому міжнародному рівні дана резолюція закріплює за Росією статус окупаційної влади та покладає на неї всю відповідальність за брутальне порушення прав людини на тимчасово окупованій території України – в Автономній Республіці Крим та місті Севастополь", - йдеться в повідомленні.

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Порошенко зазначив, що ухвалення даного рішення є надважливим знаком міжнародної єдності та солідарності у той час, коли в Криму застосовуються "гірші практики Радянського Союзу, включаючи методи "каральної психіатрії", показові судилища, викрадення, тортури і навіть навмисні вбивства людей, які відкрито виступають проти російської окупації української території".

"Сьогоднішнє рішення – демонстрація широкого фронту підтримки міжнародного права та засадничих цінностей післявоєнного світоустрою. Агресор повинен відчути високу ціну за вчинені злочини на українській території", - написав глава держави.

Президент наголосив, що найефективнішим та безальтернативним шляхом відновлення справедливості є "повна деокупація та відновлення суверенітету України над Кримським півостровом".

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Як повідомляв УНІАН, в понеділок, 19 грудня, Генеральна асамблея Організації Об'єднаних Націй підтримала резолюцію про порушення країною-окупантом Російською Федерацією прав людини в Автономній Республіці Крим.

Резолюцію "Положення у сфері прав людини в Автономній Республіці Крим і місті Севастополь (Україна)" підтримали 70 країни ООН. Також під час розгляду документа 77 країн утрималися і 26 проголосували проти.

Нагадаємо, 15 листопада на засіданні Третього комітету Генасамблеї ООН була підтримана ініційована Україною резолюція про порушення прав людини в Криму російською окупаційною владою. На підтримку резолюції виступили 73 держави, проти голосували 23, 76 утримались.

Ця резолюція стала першим міжнародним документом, де було вказано, що РФ є державою, яка окупувала українські території. Генасамблея закликала Російську Федерацію як державу-окупанта виконати всі зобов'язання відповідно до норм міжнародного права.