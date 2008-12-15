Питання держзакупівель Черновецький вирішуватиме у сімейному колі

Київський міський голова Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ призначив свого сина Степана ЧЕРНОВЕЦЬКОГО радником з питань державних закупівель, які здійснюють комунальні підприємства столиці.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Київський міський голова повідомив сьогодні під час наради в мерії, на якій присутні керівники підприємств і організацій комунальної власності, представивши їм свого сина на новій посаді.

«Я з гордістю представляю вам свого сина – Степана ЧЕРНОВЕЦЬКОГО, який без заробітної плати працює моїм радником, і він координуватиме всю вашу діяльність. Я хотів би, щоб ви його сприймали на повному серйозі», - сказав Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ.

Мер Києва наголосив, що його син - людина, яка вже відбулася, мільйонер, а крім того, добрий і порядний хлопець. «Він завжди слухає чужу думку – у мене часу мало, я, на жаль, не встигаю цього робити. Він з кожним з вас окремо познайомиться, і я запевняю вас, що ви познайомитеся з доброю, душевною людиною, яка має колосальний досвід господарської діяльності», - додав міський голова.

Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ також повідомив, що починає в Києві «широкомасштабну війну» з корупцією. У цьому напрямі, за його словами, вже створюють спеціальний тендерний комітет, до якого увійде більшість його заступників. «Це громадська група, громадське формування, в яке прямуватиме вся інформація. До нього належить і мій син. І від сьогодні я прошу вас усі документи про ті тендери, які будуть або зараз відбуваються, передати», - сказав мер, звернувшись до присутніх на засіданні керівників.

В інтерв`ю журналістам Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ після того, як покинув засідання, повідомив, що почати боротьбу з корупцією в столиці йому заважали останні три роки «постійні вибори, нав`язувані Юлією ТИМОШЕНКО».

«Я вважаю, що в тіньовій сфері нині близько 25 млрд. грн. Це ще один бюджет Києва. Я налаштований рішуче», - наголосив міський голова.

Він також повідомив, що до роботи зазначеного комітету збирається залучити «найвидатніших підприємців і урядовців з адміністрації Президента, з Кабінету Міністрів».

За словами мера, він запропонує цим людям скласти свою концепцію боротьби з корупцією в столиці, найняти персонал для реалізації своїх ідей у цьому напрямі. «А далі я зроблю їх радниками, якщо ця людина відповідає посаді», - пояснив міський голова.

За словами Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО, люди, які прийдуть працювати в мерію, матимуть свій кабінет, але працюватимуть на громадських засадах – без заробітної плати, оскільки «вони всі - багаті люди».

«Через півроку ми можемо говорити про перші гроші, які надійдуть до бюджету. Але я чекаю цього вже до 1 січня», - сказав міський голова.

Своєю чергою, С.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ повідомив журналістам, що займатиметься роботою Головного управління з внутрішнього контролю та аудиту Київської міської державної адміністрації, а конкретніше – стежитиме та контролюватиме витрачання бюджетних коштів під час здійснення держзакупівель комунальними підприємствами.