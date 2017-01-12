Росія неофіційно посилила режим перетину кордону для українців – Слободян

Про це повідомив на своїй сторінці в Facebook помічник голови Держприкордонслужби України, прес-секретар Олег Слободян.

«Схоже, Росія знову посилила режим перетину кордону для українців. Звичайно, неофіційно. Упродовж дня в пункті пропуску «Троєборне» РФ (навпроти пункту пропуску «Бачівськ»), російські прикордонники не пропустили 81 громадянина України. Зі слів останніх, підставою стала нібито відсутність належного грошового забезпечення. Водночас офіційні відмови в перетині кордону російські прикордонники видали лише 6 українцям», – написав Слободян.

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Також він повідомив, що Держприкордонслужба поінформувала про ситуацію всі зацікавлені правоохоронні органи держави та Міністерство закордонних справ.

Як повідомляв УНІАН раніше, міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив про підготовку запровадження візового режиму з Російською Федерацією.