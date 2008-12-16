Ющенко зізнався НУ-НС, що не зможе розпустити Раду

Президент Віктор Ющенко дав зрозуміти фракції НУНС, що не розпускатиме Верховну Раду.

Про це в коментарі "Українській правді" розповіла депутат від НУНС Ксенія Ляпіна.

"Вчора на зустрічі з фракцією президент дав сигнал, що не буде розпускати парламент", - сказала вона.

"Президент роз`яснив, що з липня він втрачає цю можливість, а до липня розгортатиметься економічна криза, коли буде не до парламентських виборів", - сказала Ляпіна.

Вона нагадала, що за півроку до президентських виборів він втрачає право оголошувати дострокові парламентські вибори.

"Тобто оголошувати вибори в першій половині року немає сенсу, а оголошувати в другій половині року – немає можливості", - сказала Ляпіна.

Коментуючи слова глави секретаріату президента Віктора Балоги, що Ющенко не підпише бюджет без пункту про фінансування дострокових виборів, Ляпіна сказала:

"В мене взагалі складається таке враження, що Балога робив усе, аби коаліція трьох відбулася".

Тобто, за її словами, під страхом дострокових виборів та майбутньої втрати мандатів деякі нашоукраїнці підписали угоду про коаліцію.