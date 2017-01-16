Мін'юст оприлюднив інформацію про кандидатів на посаду головного люстратора

Як заявили в Мін’юсті, чинне законодавство не передбачає оприлюднення інформації щодо кандидатів, проте міністерство йде на цей крок, щоб ні в кого не виникало щонайменшого сумніву у відсутності підкилимних ігор у цьому процесі. Відповідна інформація розміщена на сайті міністерства.

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У відомстві також закликали журналістів та представників громадськості, які цікавляться цією темою, стати спостерігачами під час конкурсного відбору, що відбудеться з 17 по 19 січня.

"Нам дуже важливо, щоб журналісти і громадськість провели серйозний аналіз всіх претендентів, а потім прийшли на конкурс для того, щоб забезпечити його максимальну прозорість і публічність", - йдеться у повідомленні.

При цьому у Мін’юсті заявили: якщо серед поданих кандидатів не буде достойної фігури, буде оголошено повторний конкурс.

Згідно з опублікованим списком, на посаду керівника Департаменту з питань люстрації претендують 10 осіб. Серед них - головний спеціаліст відділу інформаційно-аналітичної роботи та взаємодії з громадськими інститутами Департаменту з питань люстрації Міністерства юстиції України, прокурор прокуратури Московського району Харкова, старший слідчий з особливо важливих справ відділу фінансових розслідувань ГУДФС у Київській області та інші.

Як повідомляв УНІАН, 6 грудня Мін’юст оголосив конкурс на посаду директора Департаменту з питань люстрації. Прийом документів на конкурс завершився 5 січня.

Водночас у Міністерстві юстиції відмовились надати відомості про кандидатів на посаду директора Департаменту з питань люстрації Мін’юсту.