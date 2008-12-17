В БЮТ зізналися, що їх підтримують комуністи й частина регіоналів

В БЮТ розцінюють заяви про нелегітимність парламентської коаліції як “істерію опозиції”.

Про це заявив народний депутат від БЮТ Олег ЧЕРПІЦЬКИЙ, повідомили УНІАН у його прес-службі.

"Сьогоднішні заяви Ярослава СУХОГО та інші подібні свідчать про розгубленість та істерію опозиції", - сказав О.ЧЕРПІЦЬКИЙ.

"Ця розгубленість та істерія народних депутатів від опозиції у парламенті пов’язані з розумінням того, що, всупереч сукупності численних процедурних нюансів створення коаліції, вона таки відбулася", - наголосив депутат.

О.ЧЕРПІЦЬКИЙ зазначив, що коаліція фактично розблокувала роботу Верховної Ради.

"Процес пішов, і як би не викручувалися противники сформованої коаліції, апелюючи до законодавства, наразі парламент відновив свою життєдіяльність. Де-юре, коаліція є легітимною, адже згідно з роз’ясненням Конституційного Суду чотиримісячної давності, коаліція у парламенті створюється на фракційній, а не на індивідуальній основі. Тим, хто сьогодні займається арифметикою, у черговий раз намагаючись маніпулювати свідомістю українців, що вже й так стомилися від "голого популізму", нагадаю, що результативне голосування у Верховній Раді триває вже тиждень", - підкреслив О.ЧЕРПІЦЬКИЙ.

Він наголосив, що державі потрібен діючий парламент, зазначивши, що "це чудово розуміють депутати, які підписали коаліційну угоду”.

"Наразі нас підтримують представники КПУ й частина "регіоналів". І допоки пануватиме атмосфера здорового глузду у парламентських стінах, ми голосуватимемо за потрібні Україні антикризові законопроекти, незважаючи на позицію Президента та Партії регіонів", - сказав О.ЧЕРПІЦЬКИЙ.

Як повідомляв УНІАН, зокрема, народний депутат від Партії регіонів Ярослав СУХИЙ сьогодні, 17 грудня, заявив, що коаліції у Верховній Раді немає, а уряд має піти у відставку.

Як зазначив Я.СУХИЙ, відповідно до ст. 83 Конституції України, у Верховній Раді формується коаліція депутатських фракцій, до складу якої входить більшість від складу Верховної Ради. Він звернувся до представників фракцій БЮТ, НУ-НС та Блоку Литвина з вимогою оприлюднити підписи народних депутатів під коаліційною угодою.

За словами депутата, у ситуації, коли немає 226 підписів, уряд є нелегітимним і «сьогодні узурповано займає місце на Грушевського».

Я.СУХИЙ назвав коаліцію «незаконно проголошеною і незаконно народженою”. За його словами, головною метою створення такої коаліції «для одних - жадане крісло спікера, а для других – втриматися в кріслі прем’єр-міністра».