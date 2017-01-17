Кримські музеї збираються оскаржити повернення "скіфського золота" Україні - Мінінформполітики

Про це повідомила перший заступник міністра інформаційної політики України Еміне Джапарова на своїй сторінці у Facebook.

«Новина з Амстердама. Наші захисники отримали звістку від судового приставу щодо наміру кримських музеїв подавати на апеляцію. Процедурно вони (музеї) мають кілька тижнів, аби "висловити" всі свої "фє" щодо рішення першого суду», - зазначила вона.

Читайте такожУ Києві вже визначилися з місцем зберігання "скіфського золота"

«Це фактично означає початок процесу оскарження рішення окружного суду та, відповідно, артефакти залишатимуться в сховищах музею Алларда Пірсона», - додала Джапарова.

Як повідомляв УНІАН, окружний суд Амстердама 14 грудня ухвалив рішення, що колекція «скіфського золота» кримських музеїв, яка виставлялася в музеї Алларда Пірсона, має бути повернута Україні, а не в окупований Росією Крим.

Предметом спору є колекція із 565 музейних предметів, наданих Центральним музеєм Тавриди, Керченським історико-культурним заповідником, Національним заповідником «Херсонес Таврійський» та Бахчисарайським історико-культурним заповідником, які були привезені для експонування в музеї Алларда Пірсона 6 лютого 2014 року в рамках виставки «Крим – золотий острів у Чорному морі».

Після окупації Криму Росією нідерландська сторона відмовилася повертати експонати кримським музеям, мотивуючи відмову тим, що приймала їх від Української держави.

Міністерство культури РФ наполягає на передачі колекції «скіфського золота» у власність Росії.

Міністерство закордонних справ Королівства Нідерланди підтвердило визнання всіх експонатів виставки державною власністю України.

Чинність контракту, що надавав право на тимчасове зберігання колекції музеєм Алларда Пірсона, завершився 13 червня 2014 року, після чого, згідно з законом, ці культурні цінності вважаються незаконно вивезеними з України і підлягають поверненню.

Представництво та захист інтересів України у суді здійснювала юридична фірма Bergh Stoop&Sanders N.V.