Білий дім запропонував Трампу вибір: зайняти позицію розвідки США або Росії і WikiLeaks

Як повідомляє «Голос Америки», Джош Ернест заявив про це, відповідаючи на прохання прокоментувати слова президента Росії Володимира Путіна, який звинуватив адміністрацію президента Барака Обами в спробах послабити позиції Трампа через поширення неправдивої інформації.

Американські розвідувальні служби оприлюднили доповідь, у якій зробили висновок, що за розпорядженням Путіна російська влада проводила роботу з компрометації президентських виборів США і з метою допомогти Трампу здобути перемогу.

«Я впевнений, що російська сторона вважала б за краще не чути подібні речі, – сказав Ернест. – Але в кінцевому підсумку це те питання, щодо якого майбутня адміністрація повинна прийняти рішення, і різниця тут досить різка».

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Путін назвав «фальшивкою» звинувачення, що Трамп був причетний до сексуальної активності в московському готелі у 2013 році. Путін додав, що особи, відповідальні за ці звинувачення «гірші за проституток» і поставив запитання, навіщо Трампу потрібні проститутки, якщо в його оточенні є «найгарніші жінки у світі».

Як повідомляв УНІАН, розвідка США розсекретила частину доповіді, в якій вказується на втручання особисто президента Росії Володимира Путіна у вибори президента Сполучених Штатів.

У звіті вказується, що Путін замовив "кампанію впливу", спрямовану на вибори президента США з метою підриву демократичного процесу і дискредитації суперниці Дональда Трампа.

Представник Держдепартаменту Джон Кірбі пояснив відсутність доказів у доповіді про кібератаки з боку Росії бажанням зберегти в секреті методи роботи та джерела інформації.