Омельченко боїться, що Черновецький зіпсує міжнародні відносини України

Київський міський голова Олександр ОМЕЛЬЧЕНКО звернувся до міністра закордонних справ України Бориса ТАРАСЮКА, голови Служби безпеки України Ігоря ДРІЖЧАНОГО, Надзвичайного і Повноважного Посла Сполучених Штатів Америки в Україні Джона ГЕРБСТА та Надзвичайного і Повноважного Посла Народної Республіки Китай в Україні Гао ЮЙШЕНА з проханням висловити їхню офіційну позицію щодо окремих заяв Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО.

Як повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації, зокрема, столичний мер просить І.ДРІЖЧАНОГО перевірити істинність заяв Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО, в яких він розповів про передачу йому Державним департаментом США спеціальної військової техніки, так званих „детекторів брехні”. На думку О.ОМЕЛЬЧЕНКА, такі пристрої можуть використовуватися в цілях, що суперечать чинному законодавству та можуть розглядатися як втручання у внутрішні справи України. Столичний голова просить дати відповідну оцінку правомірності дій Л. ЧЕРНОВЕЦЬКОГО.

У зверненні до Б.ТАРАСЮКА, Дж.ХЕРБСТА та Г.ЮЙШЕНА зосереджено увагу на тому, що, за словами Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО, придбані ним „детектори брехні” Сполучені Штати не продають у тоталітарні країни. Серед таких країн банкір виокремив Китай та Лівію.

На переконання О.ОМЕЛЬЧЕНКА, такі заяви можуть негативно вплинути на міжнародні відносини України з дружніми державами.