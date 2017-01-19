"Це "хотілки" Пашинського": Савченко про можливе виключення із комітету з нацбезпеки (відео)

Про це вона сказала в кулуарах Ради, передає 112 Україна.

"Комітет не мав права приймати таке рішення, і Регламентний комітет таке рішення не прийняв. Тому це не в законодавчому полі. Це бажання та "хотілки" Пашинського... Будемо боротися з корупцією тощо", - сказала вона.

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Савченко не знає, чи буде Рада сьогодні розглядати питання про її виключення з комітету.

"Я не знаю, будуть чи не будуть. Я вважаю, що народним депутатам зараз вистачить розуму розібратися і в тому, що вони роблять незаконно. Якщо треба буде щось доводити надалі, я це, напевно, буду робити в законодавчому полі", - зазначила Савченко.

Як повідомляв УНІАН, напередодні профільний комітет ВР ухвалив рішення рекомендувати розглянути в сесійній залі парламенту проект постанови про виключення Савченко з комітету.

Таке рішення було прийнято після заслуховування інформації від СБУ щодо неправомірних дій Савченко у вирішенні питання про звільнення заручників і публікації списків їхніх прізвищ.