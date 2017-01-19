"ЛНР" запровадила жорсткий митний контроль із "ДНР"
Так звана «влада» невизнаної «луганської народної республіки» ввела обмеження на ввезення продуктів харчування з території, яку контролюють бойовики «ДНР».
Про це з посиланням на ЗМІ луганських сепаратистів повідомляє «Громадське ТБ».
Зазначається, що відтепер з так званої «ДНР» до «ЛНР» у ручній поклажі можна провезти без сплати «митного збору» не більше:
- 3 кг м’яса
- 3 кг м’ясних виробів
- 5 літрів рослинної олії
- 3 літрів молока
- 3 кг молочних продуктів
- 50 кг овочів
- 50 кг фруктів
- 1 літру міцних алкогольних напоїв
- 2 літрів вина
- 5 літрів пива.
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Так звана «в.о. міністра ради міністрів» самоназваної «ЛНР» Наталія Хоршева додала, що загальна вартість продуктів харчування, які можна провезти через «митні пункти» між невизнаними «республіками», не має перевищувати суму у 200 євро.
Із такою кількістю продуктів харчування до так званої «ЛНР» впускатимуть із ще однією умовою.
«За умови ввезення не частіше одного разу на добу однією й тією ж фізичною особою», — заявила представниця невизнаної «влади».
Як повідомляв УНІАН, у листопаді 2016 року бойовики «ЛНР» ввели митний збір за в’їзд на окуповану територію Луганської області.