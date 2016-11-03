Бойовики «ЛНР» ввели митний збір за в’їзд на окуповану територію Луганської області. Про це повідомляє ЛИЦ (Луганський інформаційний центр).

Зазначається, що ватажок бойовиків Ігор Плотницький підписав відповідний «документ».

«Митними зборами є обов'язкові платежі, що стягуються виконавчим органом державної влади «Луганської народної республіки» за вчинення ним дій, пов'язаних з митним оформлення товарів і предметів, справлянням єдиного збору з транспортних засобів, які в'їжджають на митну територію «Луганської народної республіки», - йдеться в «документі».

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Згідно із повідомленням для вантажопасажирських автомобілів з товаром митний збір становить 2 євро. Для автобусів з кількістю місць від 10 до 30 місць включно буде збиратися по 2 євро за кожен транспортний засіб. Для автобусів з кількістю місць понад 30 та вантажних автомобілів до 20 тонн плата становить 5 євро.

Крім того, для вантажних автомобілів з / або без причепів і тягачів з / або без напівпричепів загальною вагою понад 20 тонн до 60 тонн, а також від від 60 тонн (за кожні наступні 10 тонн додатково) плата на «митниці» становить 10 євро.

Для залізничних вагонів, контейнерів на залізничній платформі - 2 євро за кожен транспортний засіб.

«З фізичних осіб не стягується митний збір при тимчасовому ввезенні автомобіля для особистого користування. Якщо ввезені товари призначені для службового користування дипломатичними та консульськими представництвами іноземних держав. Митні збори також не стягуються при ввезенні товарів та інших предметів, які будуть передані у власність держави», — йдеться у повідомленні.

Як раніше повідомляв УНІАН, ватажок "ЛНР" Ігор Плотницький приступив до чергового етапу встановлення "особистої диктатури" в "ЛНР".

Координатор групи "Інформаційний спротив" Дмитро Тимчук повідомив, що "народній раді республіки" надійшов на розгляд розроблений за вказівкою Плотницького" законопроект про парламентський контроль", яким закріплюється право "депутатів" висловлювати недовіру керівникам "органів виконавчої влади ЛНР".