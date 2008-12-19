Двічі на одній й ті ж граблі: в української влади дежа вю, пише тижневик «Власть денег».

Незважаючи на нову розстановку сил у політиці, влада керує країною в ручному режимі - так само, як це було під час кризи на початку 90-х років.

Експерти кажуть, власники підприємств, які отримують державну підтримку, втрачають стимул боротися за виживання, бо це виживання їм гарантує держава. І чим більше держава субсидуватиме неефективні виробництва, тим неефективнішими вони будуть.

За даними Держкомстату, у листопаді виробництво в Україні скоротилося на 28%. Торік міжнародні експерти визнали податкову систему України однією з найнедосконаліших.

ICTV