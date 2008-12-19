Ющенко заспокоює: ні Тимошенко, ні депутатам нема чого боятися

Президент України Віктор ЮЩЕНКО вважає недоречним проведення зараз дострокових парламентських виборів.

Про це він повідомив в інтерв’ю газетам “Україна молода”, “День” і “Факти”.

“Нинішня ситуація вже не та, що три місяці тому, і говорити про дострокові вибори як спосіб розв’язання проблеми зараз недоречно”, – сказав В.ЮЩЕНКО.

За його словами, треба завершувати політику 2008 року і формувати політику 2009, а не займатися виборами. “Це вже не пріоритет, тому ні уряду, ні Верховній Раді нема чого боятися. Замість цього нам усім зараз треба згадати про те, що ми українці, і об’єднатися для боротьби із зовнішніми і внутрішніми викликами”, – додав Президент.

Як повідомляв УНІАН, В.ЮЩЕНКО у жовтні підписав указ про припинення повноважень парламенту і проведення позачергових виборів у грудні 2008 року. Пізніше він призупинив дію свого указу на невизначений термін для ухвалення законодавства, необхідного для подолання фінансової кризи.

15 грудня глава Секретаріату Президента України Віктор БАЛОГА наголосив, що В.ЮЩЕНКО не підпише державний бюджет наступного року, якщо в ньому не будуть передбачені видатки на позачергові вибори.