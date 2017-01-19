На інавгурації Трампа будуть присутні представники мінімум п'яти фракцій Ради - Колодій
На інавгурації обраного президента США Дональда Трампа будуть присутні представники як мінімум п'яти фракцій Верховної Ради України.
Про це каналу "112 Україна" заявив політичний радник Олександр Колодій.
"Представники України є, але з міркувань конфіденційності не зможу назвати прізвищ доти, поки самі політики не захочуть себе визначити. Здебільшого, скажу, люди публічні, представники депутатського корпусу нинішнього скликання і попередніх у тому числі. З нинішнього складу парламенту є представники як мінімум 5 фракцій", - заявив він.
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Як повідомляв УНІАН, в США понад 50 конгресменів від Демократичної партії збираються бойкотувати інавгурацію обраного президента США Дональда Трампа, яка відбудеться 20 січня.
Багато конгресменів пояснюють своє рішення суперечкою Трампа з конгресменом Джоном Льюїсом, який є відомим борцем за громадянські права. Льюїс назвав Трампа "нелегітимним президентом" через втручання Росії у хід виборчої кампанії.
У відповідь Трамп написав у Twitter: "Все це балачки, балачки, балачки - і жодних дій або результату".
Церемонію у Вашингтоні в цю п'ятницю збираються відвідати близько 800-900 тис. осіб.