На інавгурації Трампа будуть присутні представники мінімум п'яти фракцій Ради - Колодій

Про це каналу "112 Україна" заявив політичний радник Олександр Колодій.

"Представники України є, але з міркувань конфіденційності не зможу назвати прізвищ доти, поки самі політики не захочуть себе визначити. Здебільшого, скажу, люди публічні, представники депутатського корпусу нинішнього скликання і попередніх у тому числі. З нинішнього складу парламенту є представники як мінімум 5 фракцій", - заявив він.

Читайте такожПорошенко впевнений, що адміністрація Трампа підтримуватиме Україну

Як повідомляв УНІАН, в США понад 50 конгресменів від Демократичної партії збираються бойкотувати інавгурацію обраного президента США Дональда Трампа, яка відбудеться 20 січня.

Багато конгресменів пояснюють своє рішення суперечкою Трампа з конгресменом Джоном Льюїсом, який є відомим борцем за громадянські права. Льюїс назвав Трампа "нелегітимним президентом" через втручання Росії у хід виборчої кампанії.

У відповідь Трамп написав у Twitter: "Все це балачки, балачки, балачки - і жодних дій або результату".

Церемонію у Вашингтоні в цю п'ятницю збираються відвідати близько 800-900 тис. осіб.