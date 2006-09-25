Яценюк отримав від Ющенка ще три посади в ключових банках держави

Президент України Віктор ЮЩЕНКО своїми Указами призначив першого заступника глави Секретаріату Президента Арсенія ЯЦЕНЮКА членом Ради Національного банку України та членом наглядових рад відкритого акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» і відкритого акціонерного товариства «Державний експортно-імпортний банк України».

Зокрема, відповідно до статті 7 Закону України «Про банки і банківську діяльність», глава держави постановив на часткову зміну статей 1 і 3 Указу Президента України від 1 березня 2005 року № 390 «Про членів наглядових рад відкритого акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» та відкритого акціонерного товариства «Державний експортно-імпортний банк України» (зі змінами, внесеними Указами від 2 березня 2006 року № 182, від 11 травня 2006 року № 385 та від 22 травня 2006 року № 423) призначити членом наглядової ради ВАТ «Державний ощадний банк України» та членом наглядової ради ВАТ «Державний експортно-імпортний банк України» Арсенія ЯЦЕНЮКА – першого заступника глави Секретаріату Президента України – представника Президента України у Кабінеті Міністрів України;

Водночас В.ЮЩЕНКО припинив повноваження члена наглядової ради ВАТ «Державний експортно-імпортний банк України» Валентина САВИЦЬКОГО.

Іншим указом Президент, відповідно до пункту 12 частини першої статті 106 Конституції України та статті 10 Закону України «Про Національний банк України», постановив на часткову зміну Указу Президента України від 28 лютого 2005 року № 384 «Про членів Ради Національного банку України» призначити членом Ради НБУ Арсенія ЯЦЕНЮКА, звільнивши члена цієї Ради Олександра ДУБРОВА.

Як повідомляв УНІАН, Президент України Віктор ЮЩЕНКО своїм Указом поклав на першого заступника глави Секретаріату Президента України Арсенія ЯЦЕНЮКА здійснення контролю за дотриманням конституційних прав громадян і законодавства у діяльності Служби безпеки України.