НРУ починає втрачати незадоволених діями у фарватері БЮТ

Голова Івано-Франківської крайової організації НРУ, народний депутат від НУ-НС Роман ТКАЧ заявив про призупинення членства в Народному Русі України.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили у прес-службі Івано-Франківської крайової організації НРУ.

Відповідну заяву народний депутат зробив сьогодні під час засідання проводу Івано-Франківської крайової організації НРУ.

Своє рішення Р.ТКАЧ мотивував незгодою з позицією керівництва партії, яке, за його словами, «останнім часом діє у фарватері політики лідера БЮТ».

За його словами, керівництво НРУ, значна частина крайових організацій на найближчих президентських чи парламентських виборах можливим політичним партнером обрали Блок Юлії Тимошенко.

У заяві Р.ТКАЧА, зокрема, йдеться, що «політика БЮТ і їхнього лідера – це політика лівого популізму, далека від національних інтересів держави. Невизначеність БЮТ у питаннях єдиної державної української мови, невизнання ОУН-УПА воюючою стороною у Другій світовій війні, коливання щодо євроатлантичного курсу України, а найголовніше – бездарна політика уряду під час світової економічно-фінансової кризи, свідчать самі за себе».

Р.ТКАЧ наголосив, що «Народний Рух України уже 20 років є правою консервативною партією, яка твердо і послідовно відстоює національні інтереси України, продовжує українську справу, розпочату В’ячеславом Чорноволом та його соратниками».