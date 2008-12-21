У Луцьку заплановані заходи до 100-річчя Степана Бандери

У Луцьку запланована низка заходів з нагоди святкування 100-річчя від дня народження провідника ОУН Степана Бандери.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне розпорядження підписав міський голова Луцька Богдан ШИБА.

26 грудня в народному будинку «Просвіта» за участю ветеранів УПА, учасників національно-визвольної боротьби, представників органів влади, трудових колективів, громадсько-політичних організацій, молоді відбудеться святковий концерт до 100-річчя від дня народження С.Бандери. Цього ж дня відбудеться покладання квітів до пам`ятних знаків Степану Бандері, генералові Алмазову, воїнам УНР від учасників урочистих заходів.

Управлінню освіти доручено організувати в навчальних закладах міського конкурсу науково-пошукових робіт „Степан Бандера – правдиве висвітлення особи, борця, громадянина" та шкільного конкурсу на кращий твір-есе „Моє ставлення до провідника ОУН Степана Бандери".