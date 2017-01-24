Мін'юст не зміг обрати головного люстратора країни

Міністерство юстиції не змогло обрати директора департаменту з питань люстрації. Про це повідомили у прес-службу відомства.

У зв’язку з цим, Мін’юст оголосив повторний конкурс на заміщення посади. При цьому зазначається, що рішення про оголошення повторного конкурсу було прийняте членами конкурсної комісії за підсумками проведеного 17-20 січня відбору, у ході якого жодного з кандидатів не було визнаного переможцем конкурсу.

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«Конкурс пройде з 1 по 3 березня цього року. Відбір буде проведено за принципами повної відкритості. Участь у конкурсному відборі можуть взяти всі, хто відповідатиме кваліфікаційним вимогам», - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, 6 грудня Мін’юст оголосив конкурс на посаду директора Департаменту з питань люстрації. Прийом документів на конкурс завершився 5 січня.

Водночас у Міністерстві юстиції відмовились надати відомості про кандидатів на посаду директора Департаменту з питань люстрації Мін’юсту.

Пізніше Міністерство юстиції України оприлюднило список претендентів на посаду керівника Департаменту з питань люстрації, інформацію про їх місце роботи та освіту.

Згідно з опублікованим списком, на посаду керівника Департаменту з питань люстрації претендували 10 осіб. Серед них - головний спеціаліст відділу інформаційно-аналітичної роботи та взаємодії з громадськими інститутами Департаменту з питань люстрації Міністерства юстиції України, прокурор прокуратури Московського району Харкова, старший слідчий з особливо важливих справ відділу фінансових розслідувань ГУДФС у Київській області та інші.