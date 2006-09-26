Азаров дозволив Європі не аплодувати

У питанні вступу до Світової організації торгівлі Киргизія виставляє Україні “необґрунтовані вимоги повернути недержавні борги”. На цьому наголосив перший віце-прем’єр-міністр, міністр фінансів України Микола АЗАРОВ сьогодні під час зустрічі з головою Директорату Європейської Комісії з питань країн Східної Європи, Південного Кавказу та Центральної Азії Х’югом МІНГАРЕЛЛІ.

У ході зустрічі сторони обговорили стан виконання Плану дій Україна - ЄС та перспективу укладення нової угоди між ЄС і Україною на заміну Угоди про партнерство та співробітництво, термін якої спливає у 2008 році, повідомляє прес-служба Міністерства фінансів України.

Зокрема, М.АЗАРОВ висловив переконання, що зі свого боку уряд України зробить все можливе для інтеграції країни до ЄС і вступу до СОТ, зокрема. У цьому контексті він повідомив, що основна робота з підготовки приєднання до СОТ була виконана у 2003-2004 роках, наразі ж Україні залишилось підписати угоду із Киргизькою Республікою, яка виставляє необґрунтовані вимоги повернути недержавні борги. М.АЗАРОВ попросив сприяння у Європейського Союзу щодо правильного розуміння відсутності з боку Киргизстану претензій в сфері регулювання саме СОТ.

„Ми досить прагматичний уряд, який будь-які декларації оцінює за реальними справами. Сьогодні Україна стоїть на порозі найзначніших структурних реформ за всю історію Незалежності, які покликані кардинально підвищити рівень життя людей та інвестиційну привабливість нашої країни. Ми пропонуємо Європейському Союзу реальну співпрацю, реальні проекти”, - підкреслив перший віце-прем’єр-міністр України.

Зокрема, як повідомив М.АЗАРОВ, у планах уряду - розвивати транспортні коридори, а саме: Україна має намір поєднати морські порти Чорного та Балтійського морів. Для виконання цього проекту можуть бути залучати бюджетні кошти, кредитні ресурси та ресурси приватних корпорацій. Окрім цього, планується об’єднання українських морських портів на Чорному морі із портами країн Балтії, оскільки наразі нормального сполучення, за словами урядовця, між ними немає.

„Перед нами стоять задачі модернізації нашої теплової та ядерної енергетики, втілення програм з енергозбереження, - повідомив М.АЗАРОВ. – Ці програми будуть цікаві і для Європейського Союзу, оскільки збільшать енергетичні потужності України”. Також перший віце-прем’єр-міністр, міністр фінансів України розповів про переваги нашої держави в галузі авіабудування і запропонував Європейському Союзу співробітництво у серійному виробництві літаків АН-148.

Наприкінці розмови М.АЗАРОВ подякував Х.МІНГАРЕЛЛІ за зустріч і наголосив: „Ми не очікуємо на овації, але розраховуємо на розуміння”.