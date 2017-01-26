"Сусідів ми не вибираємо": екс-міністр попередив про серйозні проблемні дискусії України з Польщею

Таку думку висловив екс-міністр закордонних справ України Костянтин Грищенко, пише Обозреватель.

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"По-перше, рішення про заборону на в'їзд має дотримуватися загальноприйнятої логіки і базуватися на чітких критеріях того, що саме дії тієї чи іншої людини несуть небезпеку національній безпеці або національним інтересам України. Але в Києві такі рішення переважно базуються на якихось ситуативних моментах, а не на правовій базі. Якби існували чіткі критерії, то польській стороні можна було б пояснити, що дії мера Перемишля підпадають під параметри, які застосовуються і до громадян інших країн. Це зняло б напруженість. Але зараз незрозуміло, що саме в діях мера несе таку загрозу. Тому наближаються досить серйозні проблемні дискусії з польською стороною", – зазначив Грищенко.

"Українсько-польські відносини вимагають розуміння того, що сусідів ми не вибираємо. Тим не менш, ситуація складалася так, що ні на рівні дипломатичного Києва, ні на рівні вищого українського керівництва після обрання нового президента Польщі не показали зацікавленості вибудовувати відносини на високому рівні. Це можна виправити. Але будуть потрібні серйозні зусилля з нашого боку", – підсумував екс-міністр.

Як повідомляв УНІАН, у Польщі заявили, що не уявляють подальшого співробітництва з Україною, якщо не буде скасовано заборону на в'їзд для мера Перемишля.

Нагадаємо, 17 січня мер польського Перемишля заявив, що його не впустили на територію України. Пізніше, Хомі Служба безпеки України офіційно заборонила в'їзд в Україну через його участь в антиукраїнських заходах в Перемишлі.

"Підстав для такої заборони є чимало, це все відкрита інформація у медіа в Польщі та Україні. Рішення про заборону в'їзду було прийнято тоді, коли він брав участь в антиукраїнських заходах в Перемишлі. Це не була разова випадковість. Ми прийшли до висновку, що цей чоловік відверто і цілеспрямовано розпалював міжетнічну і міжнаціональну ворожнечу і цілеспрямовано працює в такому напрямку, а це шкодить двостороннім відносинам між Україною і Польщею", – пояснив причину заборони в'їзду керівник апарату голови СБУ Олександр Ткачук.

У той же час посольство Польщі направило до МЗС України ноту з проханням пояснити заборону на в'їзд для мера Перемишля.

Раніше, 10 грудня 2016 року, в польському Перемишлі учасники «Маршу орлят перемишльських і львівських», який відбувся під патронатом мера міста, вигукували «Смерть українцям». Посол Польщі в Україні Ян Пєкло припустив, що інцидент на марші в Перемишлі є провокацією, «у якої є рука Кремля».