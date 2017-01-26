В СБУ відреагували на жорсткі заяви Польщі щодо заборони на в’їзд меру Перемишля до України
У Службі безпеки України вважають, що заборона на в’їзд до України меру польського Перемишля матиме позитивні наслідки для нього.
Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні журналістам заявив голова СБУ Василь Грицак.
"Ми дійсно в курсі жорстких заяв МЗС Польщі, але я хочу зазначити, що мер міста Перемишль дав оцінку тому, що відбувалося у місті Перемишль — і засудив акти, які були вчинені учасниками акції, як би мовити, недружній для України. І я думаю, що це (заборона на в’їзд до України - УНІАН) буде мати певні позитивні наслідки для нього, і зараз це питання перебуває у веденні зовнішньополітичного відомства нашої держави", - сказав Грицак.
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Як повідомляв УНІАН, 10 грудня 2016 року у польському Перемишлі учасники "Маршу орлят перемишльських і львівських", який відбувся під патронатом мера міста, вигукували "Смерть українцям". Посол Польщі в Україні Ян Пєкло припустив, що антиукраїнський інцидент під час маршу в Перемишлі є провокацією, "у якій є рука Кремля".
17 грудня мера Перемишля Роберта Хому, який мав прибути до Львова, не впустили на територію України. В СБУ пояснили, що йому заборонено в'їзд до країни на 5 років за участь в антиукраїнських заходах та розпалювання міжнаціональної ворожнечі.
"Заборонили у 2016 році на 5 років за діяльність, спрямовану на шкоду державній безпеці України, а також в інтересах забезпечення національної безпеки та у відповідності з чинним законодавством України, зокрема, законами України "Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства" та "Про основи національної безпеки України", - уточнила речник СБУ Олена Гітлянська.
18 січня Посольство Польщі направило МЗС України ноту з проханням надати повне пояснення щодо обставин для заборони на в'їзд в країну меру Перемишля.
Віце-міністр закордонних справ Польщі заявив Ян Дзєдзічак заявив, що, за його інформацією, СБУ мала сумніви щодо позиції мера Хоми. «Ця аргументація незрозуміла, дивна і неприйнятна», - зауважив віце-міністр.
Також він заявив, що рішення про заборону, видане меру Перемишля, шкодить польсько-українським відносинам. За його словами, якщо українська сторона не скасує цього рішення, то представники МЗС Польщі не будуть присутні на Польсько-українському форумі в Ряшеві, що розпочинається у п’ятницю.
Віце-міністр повідомив, що таким буде лише початок польської реакції, котра матиме справді серйозні наслідки.