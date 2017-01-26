В СБУ відреагували на жорсткі заяви Польщі щодо заборони на в’їзд меру Перемишля до України

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні журналістам заявив голова СБУ Василь Грицак.

"Ми дійсно в курсі жорстких заяв МЗС Польщі, але я хочу зазначити, що мер міста Перемишль дав оцінку тому, що відбувалося у місті Перемишль — і засудив акти, які були вчинені учасниками акції, як би мовити, недружній для України. І я думаю, що це (заборона на в’їзд до України - УНІАН) буде мати певні позитивні наслідки для нього, і зараз це питання перебуває у веденні зовнішньополітичного відомства нашої держави", - сказав Грицак.

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Як повідомляв УНІАН, 10 грудня 2016 року у польському Перемишлі учасники "Маршу орлят перемишльських і львівських", який відбувся під патронатом мера міста, вигукували "Смерть українцям". Посол Польщі в Україні Ян Пєкло припустив, що антиукраїнський інцидент під час маршу в Перемишлі є провокацією, "у якій є рука Кремля".

17 грудня мера Перемишля Роберта Хому, який мав прибути до Львова, не впустили на територію України. В СБУ пояснили, що йому заборонено в'їзд до країни на 5 років за участь в антиукраїнських заходах та розпалювання міжнаціональної ворожнечі.

"Заборонили у 2016 році на 5 років за діяльність, спрямовану на шкоду державній безпеці України, а також в інтересах забезпечення національної безпеки та у відповідності з чинним законодавством України, зокрема, законами України "Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства" та "Про основи національної безпеки України", - уточнила речник СБУ Олена Гітлянська.

18 січня Посольство Польщі направило МЗС України ноту з проханням надати повне пояснення щодо обставин для заборони на в'їзд в країну меру Перемишля.

Віце-міністр закордонних справ Польщі заявив Ян Дзєдзічак заявив, що, за його інформацією, СБУ мала сумніви щодо позиції мера Хоми. «Ця аргументація незрозуміла, дивна і неприйнятна», - зауважив віце-міністр.

Також він заявив, що рішення про заборону, видане меру Перемишля, шкодить польсько-українським відносинам. За його словами, якщо українська сторона не скасує цього рішення, то представники МЗС Польщі не будуть присутні на Польсько-українському форумі в Ряшеві, що розпочинається у п’ятницю.

Віце-міністр повідомив, що таким буде лише початок польської реакції, котра матиме справді серйозні наслідки.