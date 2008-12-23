Новообраний депутат склав присягу у Верховній Раді

Новообраний депутат від КПУ Євген ЦАРЬКОВ склав сьогодні присягу у Верховній Раді.

Як передає кореспондент УНІАН, голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН повідомив, що Є.ЦАРЬКОВ був зареєстрований народним депутатом Центральною виборчою комісією 22 грудня.

Як повідомляв УНІАН, 22 грудня постановою ЦВК Є.ЦАРЬКОВА було зареєстровано народним депутатом в багатомандатному загальнодержавному виборчому окрузі замість Миколи ТИМОШЕНКА (Комуністична партія України), повноваження якого Верховна Рада достроково припинила 16 грудня у зв’язку з його заявою.