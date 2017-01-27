Мажоритарку і депутатську недоторканність слід скасувати – експерт

Таку думку в ефірі телеканалу «Еспресо» висловив лідер Аграрної партії Віталій Скоцик.

«Якщо ми говоримо про дочасні вибори в парламент, вони матимуть сенс лише за умови, що виборча система буде змінена аналогічно до тої, яка діє на місцевих виборах. Там немає мажоритарної системи, а є відкриті партійні списки. Є кандидати від партій, але вони закріплені за округами, і виборець знає, що це за люди», - підкреслив лідер Аграрної партії.

Коментуючи інформацію про вихід десяти народних депутатів із парламентської більшості, Віталій Скоцик зауважив, що у влади завжди є способи поповнити склад парламентської більшості за рахунок домовленостей із депутатами-мажоритарниками.

«Якщо вибори й відбудуться в цьому році, то аж ніяк не з тої причини, що десяток депутатів полишив парламентську більшість. У влади завжди є хороший резерв – це передусім мажоритарними, з якими влада завжди мала можливості і хист домовлятися. Малоймовірно, що через вихід депутатів Президенту доведеться розпускати Верховну Раду», - підкреслив політик.

Водночас, він не виключив, що може скластися ситуація, коли дочасні вибори ВРУ все ж відбудуться в 2017 році. Однак причиною цього, на думку Віталія Скоцика, буде не формальна кількість учасників коаліції, а становище в країни.

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«Я не думаю, що Президент зацікавлений у розпуску парламенту і дострокових виборах. Гадаю, він зробить усе можливе, щоб парламентська більшість працювала до 2019 року. А от наскільки це відповідатиме вимогам і очікуванням українського народу – це вже зовсім інше питання», - додав політик.

Віталій Скоцик також підкреслив, що Аграрна партія готується до парламентських виборів, коли б вони не відбувалися. Підготовка триває, зокрема, через участь у місцевих виборах до новостворених об’єднаних громад, на яких партія у грудні 2016 року показала третій результат із рейтингом 11,84%.

«Ми набираємося досвіду, структуруємося і плануємо бути у Верховній Раді наступного скликання», - підсумував Віталій Скоцик.