Аваков очікує наступного тижня отримати прізвища кандидатів на посаду керівника Нацполіції

Про це він повідомив сьогодні в інтерв’ю журналістам по завершенню презентації книги про формування добровольчого руху в системі МВС.

«Я як міністр розраховую отримати від цієї комісії, сподіваюсь наступного тижня, три найкращі кандидатури, з яких буду вибирати для того, щоб зробити подання до Кабінету міністрів», - сказав Аваков.

Читайте такожСписок претендентів на посаду голови Нацполіції скоротився до 10 осіб, переможця планують визначити до 6 лютого

Як повідомляв УНІАН, напередодні, 26 січня, Консультативна комісія визначила 10 претендентів на посаду керівника відомства і планує завершити конкурс та представити міністру внутрішніх справ трьох кандидатів на посаду голови Нацполіції не пізніше 6 лютого.

Конкурс було оголошено після звільнення у листопаді 2016 року тодішнього керівника відомства Хатії Деканоідзе.

13 січня в Нацполіції поінформували, що взяти участь у конкурсі на посаду керівника відомства виявили бажання 64 кандидати. Серед них, зокрема, керівник столичного управління Нацполіції Андрій Крищенко, т.в.о. голови НПУ Вадим Троян, заступник голови - керівника апарату, заступник голови НПУ Костянтин Бушуєв, працівники регіональних управлінь поліції, ряд адвокатів, декілька пенсіонерів і одна домогосподарка.

24 січня розпочалося тестування кандидатів на посаду керівника Нацполіції. Водночас Троян і Крищенко не з'явились на тестування.

25 січня Троян заявив про відмову від участі в конкурсі на посаду голови Нацполіції.