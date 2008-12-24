Ющенко оцінив, чи зможе виграти наступні вибори

Президент України Віктор ЮЩЕНКО усвідомлює, що багато його тез не є виграшними на президентських виборах.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив на підсумковій річній прес-конференції.

В.ЮЩЕНКО переконаний, що Україна має всі можливості стати повноцінною європейською країною. Разом з тим, за його словами, зробити це за 365 днів неможливо. “Але розбудовувати Українську державу і боротися за завтрашній день треба сьогодні", - зазначив він.

"Я як Президент тримаю цей принцип як основний у свої роботі. І кожен мій день направлений на це, щоб українська нація отримала більше гордості, самоповаги, більше відчуття свої власної цінності. Щоб по багатьох питаннях ми встали з колін і не жили вчорашнім днем", - підкреслив В.ЮЩЕНКО.

"Я розумію, що багато тез, про які я говорю, це не ті тези, які переможуть завтра. Вони переможуть післязавтра. Але я мушу про це говорити. Бо якщо ми не будемо плекати тему нашої історії, ми не збудуємо щасливої України", - сказав він.

Говорячи про зовнішню та безпекову політику України, В.ЮЩЕНКО знову підкреслив, що колективна модель безпеки є єдиною, яка здатна забезпечити український суверенітет і незалежність. "Хочу сказати, що це та тема, на якій Президент ЮЩЕНКО буде стояти і говорити нації: "Якщо ви хочете дітям передати стабільну країну з твердим суверенітетом, ми повинні прийняти ту модель, яку прийняла кожна держава сучасної Європи. Ця нація має суверенне право - право на власну політику національної безпеки", - сказав глава держави.

При цьому він запитав: "На цих тезах можна виграти президентські вибори?” і сам відповів: “Думаю, що ні".