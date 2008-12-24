Саморуйнування Ющенка і Тимошенко продовжує набирати обертів - Die Welt

У світлі чергового газового конфлікту Росії з Україною газета Welt аналізує відносини Москви з сусідами:

На початку 90-х Росія була джерелом багатьох важливих демократичних імпульсів. У ті часи так звані «запізнілі країни» - Україна і Білорусь – перебували в летаргійному сні. Але стан справ стрімко змінився, наче картинка в калейдоскопі. Як не парадоксально, сьогодні скромну надію на демократизацію подає Білорусь. Авторитарний правитель Лукашенко проводить, нехай і обмежену, лібералізацію «згори». У той час як в Росії подавляються будь-які протести, навіть якщо вони обумовлені виключно економічними причинами, в Білорусі знову дозволені демонстрації, на які, щоправда, ніхто не поспішає. Нечисленна опозиція усвідомила, що існування Лукашенко є свого роду гарантією суверенітету країни. Однак в економічній сфері у Лукашенко зв’язані руки: новий великий кредит, наданий Росією, однозначне тому свідчення.

Інакший стан справ в Україні. Чотири роки після «помаранчевої революції» ситуація здається вельми тривожною. Саморуйнування колишніх революціонерів – Віктора Ющенка і Юлії Тимошенко – продовжує набирати обертів. Зупиняються сталеливарні комбінати, закриваються газети, почалися масові звільнення. Навряд чи якась європейська країна постраждала від кризи в такій мірі, як Україна. Як довго триватиме політичний параліч і чи зможе консенсус відносно мирного розв`язання конфліктів устояти під тиском подальшого загострення ситуації, поки неясно, пише газета Welt.

Німецька хвиля