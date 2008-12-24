Ющенко зустрінеться з послами G7
08:28, 24 грудня 2008Політика
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Обговорюватимуться актуальні питання
Сьогодні о 10.00 Президент України Віктор ЮЩЕНКО проведе зустріч з послами країн «Великої сімки» та представником Європейської комісії, акредитованими в Україні.
Як повідомляє прес-служба Президента, у ході розмови обговорюватимуться актуальні питання міжнародного життя, проблеми світової безпеки та подальші напрямки співпраці між Україною та іншими державами на міжнародній арені.
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