Ющенко зустрінеться з послами G7

Сьогодні о 10.00 Президент України Віктор ЮЩЕНКО проведе зустріч з послами країн «Великої сімки» та представником Європейської комісії, акредитованими в Україні.

Як повідомляє прес-служба Президента, у ході розмови обговорюватимуться актуальні питання міжнародного життя, проблеми світової безпеки та подальші напрямки співпраці між Україною та іншими державами на міжнародній арені.