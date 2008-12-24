Янукович хоче відправити у відставку всіх, але почати з Тимошенко

Ряд резонансних заяв у вівторок зробив лідер опозиції. Віктор Янукович - за кадрові зміни в керівництві країни.

"Нічого не дасть звільнення Стельмаха. Звільнення Стельмаха - це політика Тимошенко, яка хоче показати, що хтось винний, але не уряд. Ми це добре розуміємо. Тому треба починати з уряду. Потім я згоден підійти до процедури розгляду питання по Національному банку, а потім - до початку імпічменту Президента", цитує Януковича 5 канал.