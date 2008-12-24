Наша Україна заборгувала рекламістам більше 2-х мільйонів

Рекламна компанія “Довіра Аутдор” наполягає, що партія “Народний Союз Наша Україна” не виконала своїх зобов’язань і не розрахувалася повністю за рекламну кампанію на підтримку НАТО.

Зокрема, в інтерв’ю УНІАН керівництво “Довіри Аутдор” пояснює, що загальна вартість рекламної кампанії “В’ячеслав Кириленко на підтримку НАТО” становить 4 млн. 827 тис. 439 грн. І “Наша Україна” дійсно сплатила 2 млн. 539 тис. 234 грн. 49 коп. за рекламні послуги, надані з 24 липня 2008 по 10 жовтня 2008 року. Але за рекламну кампанію, проведену з 10 жовтня по 10 листопада 2008 року (що підтверджується наданими компанією фотозвітами), партія “Наша Україна” заборгувала 2 млн. 288 тис. 204 грн. 63 копійки.

За словами керівників “Довіри Аутдор”, другий етап рекламної кампанії планувався з 10 жовтня до 31 грудня 2008 року, але у зв’язку з неоплатою компанія була вимушена відмовитися від надання послуг з подальшого розміщення реклами в листопаді та грудні.

Хоча надані “Нашою Україну” рекламні постери на підтримку НАТО і по сьогодні знаходяться на складах “Довіри Аутдор” та підрядників з розміщення зовнішньої реклами в регіонах.

Керівники рекламної компанії підкреслили, що через невиконання “Нашою Україною” зобов’язань перед “Довіра Аутдор” компанія не може розрахуватися з компаніями-підрядниками.

Компанії-підрядники з розміщення реклами в особі ГО “Спілка підприємств зовнішньої реклами” підтримують вимоги компанії "Довіра Аутдор" до“Нашої України” щодо погашення заборгованості, наголосили керівники “Довіра Аутдор”.

Як повідомляв УНІАН, 22 грудня ТОВ “Довіра Аутдор” розповсюдила претензійний лист генерального директора Олександра СИТНИКА до замовника – "Народного Союзу Наша Україна" в особі С.МАЛЬОВАНЦЯ.

У листі стверджувалося, що НСНУ не розрахувалася з рекламною агенцією “Довіра Аутдор” за рекламну кампанію “В’ячеслав Кириленко на підтримку НАТО”, який було розміщено на 933 білл-бордах по всій території України у жовтні цього року.

Як йшлося у листі, за рекламну кампанію у жовтні 2008 року “Наша Україна” заборгувала “Довірі Аутдор” майже 2,3 млн. грн., з яких 1,15 млн. грн. становить борг виконавця перед підрядниками.

У відповідь політична партія "Народний Союз Наша Україна" заявила, що виконала всі зобов’язання перед рекламною агенцією "Довіра Аутдор".

За інформацією прес-служби “Народного Союзу Наша Україна”, відповідно до угоди, укладеної між ТОВ "Довіра Аутдор" та НСНУ, “Народний Союз Наша Україна” виконав всі взяті на себе фінансові зобов’язання у повному обсязі, сплативши ТОВ "Довіра Аутдор" 2 млн. 539 тис. 234 грн. за надані рекламні послуги.