Міжнародний суд ООН у березні розгляне позов України проти Росії – Клімкін

Про це заявив міністр закордонних справ України Павло Клімкін в ефірі телеканалу Інтер.

"В березні почнеться слухання в Міжнародному суді ООН, стосовно нашого позову, який ми подали проти Росії, оскільки вона послідовно порушує і конвенцію щодо заборони фінансування тероризму і конвенцію, щодо заборони расової дискримінації", - зазначив він.

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Як відомо, Україна подала позов у Міжнародний суд ООН з метою залучення Російської Федерації до відповідальності за вчинення актів тероризму та дискримінації протягом її незаконною агресії проти України.

Україна також звернулася в Міжнародний суд ООН з проханням ввести тимчасові заходи, спрямовані на недопущення продовження порушень прав людини з боку Російської Федерації протягом розгляду справи Судом по суті.