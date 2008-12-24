Посол США думає, що у коаліції є шанс успішно пережити президентські вибори

Надзвичайний і Повноважний посол США в Україні Вільям ТЕЙЛОР вважає, що нинішня коаліція у Верховній Раді України може зберегтися і після президентських виборів.

Таку думку він висловив в інтерв’ю газеті „День”.

„Я думаю, що у цієї коаліції є гарний шанс проіснувати й після президентських виборів”, - сказав він.

Водночас, посол зауважив, що це внутрішнє питання країни. „Звичайно, це не питання, в яке повинні втручатися іноземці. Проте, чого все-таки хочуть іноземці, - так це бачити стабільність і посилення України”, - додав В.ТЕЙЛОР.

Він наголосив, що Україна сильна, коли вона об’єднана. „Отже, ми сподіваємось бачити стабільну, об’єднану, сильну Україну. І деякі голосування, що відбулися з часу формування цієї коаліції, показують, що коаліція може залучати голоси від інших двох партій. Якщо ця коаліція в змозі керувати й залучати ці голоси, щоб це дійсно була більшість, то я не бачу причин, чому б вона не могла існувати”, - сказав В.ТЕЙЛОР.