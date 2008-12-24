БЮТ влаштує Ющенку «тест» на причетність до валютних махінацій

Фракція БЮТ вимагає у п’ятницю, 26 грудня, першим питанням заслухати попередній звіт Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради щодо діяльності Національного банку України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час ранкового пленарного засідання парламенту заявив член фракції БЮТ, представник цієї комісії Олег ЛЯШКО.

Він наголосив, що голова НБУ Володимир СТЕЛЬМАХ та його перший заступник Анатолій ШАПОВАЛ продовжують “вчиняти незаконні тіньові і корупційні оборудки з державними грошима”.

«Тому фракція БЮТ звертається з пропозицією у п’ятницю першим питанням поставити звіт ТСК», - сказав О.ЛЯШКО.

Він зауважив, що з моменту створення ТСК відбулося чотири засідання комісії.

«Є попередній звіт, і ТСК готова вийти з цим звітом», - сказав депутат. Крім того, зауважив О.ЛЯШКО, фракція БЮТ пропонує звернутися до Президента України Віктора ЮЩЕНКА з проханням внести до ВР пропозицію про відставку голови НБУ В.СТЕЛЬМАХА і його заступника А.ШАПОВАЛА.

«Відсутність пропозицій по цих діячах свідчитиме про причетність Президента до валютних махінацій і до обвалу гривні», - додав народний депутат.