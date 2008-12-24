Томенко побачив у Ющенкові прокурора, проповідника і соратника Януковича

Заступник голови Верховної Ради України Микола Томенко закликає Президента України Віктора ЮЩЕНКА припинити безпідставну критику на адресу ВР та розпочати конструктивну співпрацю з парламентом.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні під час пленарного засідання ВР.

М.ТОМЕНКО зауважив, що вчора Президент під час прес-конференції виступив з критикою на адресу депутатів і парламенту, але ця критика за риторикою нагадує критику, яка лунає з боку деяких політичних сил.

«Віктор ЮЩЕНКО вчора виступав як християнський проповідник, генеральний прокурор і соратник лідера опозиції Віктора ЯНУКОВИЧА. Як християнський проповідник він виступав цікаво, але довго. Як генеральний прокурор – виступав гостро, але бездоказово, а як соратник Віктора ЯНУКОВИЧА - виступав переконливо і дуже переконливо», - сказав М.ТОМЕНКО.

Заступник голови ВР наголосив, що хотілося б бачити Президента, який би у цей непростий час був у сесійній залі парламенту і переконував, що країна не може ефективно жити без бюджету.

При цьому, за словами М.ТОМЕНКА, якщо Президент вважає, що уряд подав безвідповідальний бюджет, то глава держави має «подати відповідальні пропозиції до бюджету». «Якщо Віктор ЮЩЕНКО вважає, що є загрози в економічній і соціальній сфері, то, будь ласка, - в парламент представника і працюйте, будь-ласка, у Бюджетному комітеті», - сказав він.

Заступник голови ВР наголосив, що у парламенті сьогодні центр ухвалення рішення стосовно головного документа країни – бюджету.

М.ТОМЕНКО висловив переконання, що до Нового року в будь-якому випадку буде ухвалено бюджет. «Всілякі спроби перенести – це спроби неправильні і хибні», - сказав він.