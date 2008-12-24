Тимошенко вважає, що Ющенко навмисно доводить країну до дефолту

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО вимагає від Президента України Віктора ЮЩЕНКА термінового звільнення голови Національного банку Володимира СТЕЛЬМАХА через продовження Національним банком України політики девальвації гривні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ТИМОШЕНКО заявила сьогодні на брифінгу в Кабінеті Міністрів.

“Голова Національного банку СТЕЛЬМАХ продовжує знищувати гривню такими нелогічними інтервенціями на валютний ринок. Саме тому я зараз вимагаю від Президента країни термінового звільнення голови Національного банку СТЕЛЬМАХА, термінового звільнення”, - наголосила Ю.ТИМОШЕНКО.

Прем`єр-міністр переконана, що у разі, якщо В.ЮЩЕНКО не відреагує на її вимогу, то вся персональна відповідальність за курсову політику лягає на Президента України. “Це персональна відповідальність Президента, і він має відзвітувати за це перед суспільством”, - сказала прем`єр.

Ю.ТИМОШЕНКО впевнена, що заміна голови НБУ призведе до стабілізації курсу гривні на рівні 6-6,5 грн. Глава уряду закликала всіх учасників валютного ринку не брати участі “в паніках і істериках, які вони (Президент України і голова Нацбанку – УНІАН) нав`язують”.

Прем’єр, як і раніше, вважає, що існуюча гра на курсі гривні-долара була спрямована на доведення країни до оголошення дефолту, введення прямого президентського правління і, таким чином, продовження владних повноважень В.ЮЩЕНКА на посаді Президента.

“Після того, що зараз відбувається у Верховній Раді щодо роботи тимчасової слідчої комісії, в Національному банку Президент і його команда продовжують все це робити й далі. Це вищий ступінь цинізму по відношенню до України. Більше, ніж Президент і його команда, його керований Національний банк, національні інтереси України, Україну та її майбутнє ніхто так не знищував”, - наголосила Ю.ТИМОШЕНКО.