Стельмах не дав Тимошенко заткнути дірки в бюджеті кредитами банків?

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО заявляє, що Національний банк України відмовився рефінансувати державні банки, готові фінансувати дефіцит бюджету.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ТИМОШЕНКО заявила сьогодні на брифінгу в Кабінеті міністрів України.

«Національний банк відмовився рефінансувати ті банки, які погодилися прокредитувати плановий дефіцит бюджету, і це ставить на межу зриву виконання бюджету України», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Прем`єр-міністр уточнила, що Нацбанк виділив понад 11 млрд. грн. на рефінансування банків, підконтрольних Дмитру ФІРТАШУ. «На даний момент профінансовано 600 млн. дефіциту бюджету, порівняно з 11 мільярдами, виданими на шахрайські оборудки. Так працює сьогодні Президент, так він дає доручення Національному банку, і так у Національному банку сьогодні працюють двоє людей – пан СТЕЛЬМАХ і пан ШАПОВАЛОВ. Я хотіла б, щоб це було припинено», - підкреслила глава уряду.