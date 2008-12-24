Тимошенко нікому закачаний газ не віддасть

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО вважає категорично неприпустимим варіант повернення ВАТ «Газпром» або надання йому можливості на свій розсуд використовувати газ, закачаний в українські сховища.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила сьогодні на брифінгу в Кабінеті Міністрів, відповідаючи на питання журналістів.

«НАК «Нафтогаз України» сьогодні створив прекрасні резерви природного газу в наших сховищах, які належать «Нафтогазу». І якщо Президент країни говорить, що ми маємо віддати наші резерви природного газу незрозуміло чому, то такі заяви і такі дії можуть послабити Україну і можуть послабити нашу можливість забезпечувати природним газом сьогодні всіх споживачів у країні», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО, коментуючи на прохання журналістів вчорашню заяву Віктора ЮЩЕНКА.

Як повідомляв УНІАН, 23 грудня на підсумковій річній прес-конференції «Майбутнє твориться сьогодні» Президент України В.ЮЩЕНКО заявив, що необхідно або розрахуватися за газ, закачаний в українські підземні сховища, або передати його іншим власникам.

В.ЮЩЕНКО зазначив, що у разі, якщо це газ сезонного споживання, то уряд має формувати таку політику, яку формують інші країни. «Хто закачує сезонний газ у підземні сховища? Не споживач, постачальник. Чому Україна не може з труби відповідно до графіка і балансу брати (газ – УНІАН) на споживання в січні, лютому, березні стільки, скільки нам потрібно і не створювати запасів», - сказав Президент, зазначивши, що при цьому розраховуватися за поточною ціною, якщо немає грошей для того, щоб формувати запас газу.

«Якщо ми захотіли надати левову послугу, а чому левову? Тому що ціна на енергетичні продукти і на газ, зокрема, падає – ми купили цього року газ по 179,5 і не знаємо прогнозу ціни російського газу на 2009 рік. Щоб не сталося так, що ми купили газ за ціною дорожче, ніж ціна планового року», - зазначив Президент.

Він назвав безперспективною подібну політику в умовах, коли кон`юнктура ціни на газ змінюється. «Тому або ми повністю розраховуємося за газ, який закачали за ціною поточного року, або ми змінюємо власника цього газу і передаємо або «Газпрому», або тій структурі, яка здатна розпорядитися цим газом на внутрішньому або зовнішньому ринках», - сказав Президент.

18 грудня В.ЮЩЕНКО заявив, що Україна вже почала розраховуватися за газ, закачаний в підземні сховища, і найближчим часом завершить цей процес. За словами Президента, Україна повністю розрахується за газ, який вона закачала в підземні сховища впродовж літа і осені.