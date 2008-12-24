Наша Україна чиститиме керівну ланку в закритому режимі

З’їзд партії “Народний Союз Наша Україна” 27 грудня планується провести в закритому режимі.

Про це УНІАН повідомили у “Нашій Україні”.

Місцем проведення з’їзду визначено ДК КПІ, однак точний час початку з’їзду поки не відомий.

Вчора народний депутат від “Нашої України” Лілія ГРИГОРОВИЧ повідомила, що під час з’їзду планується розглянути питання щодо оновлення керівного складу партії, а також поточну політичну та економічну ситуацію.

Відповідаючи на запитання кореспондента УНІАН, чи буде розглядатися питання про позбавлення депутатських мандатів тих парламентаріїв-“нашоукраїнців”, які підписали коаліційну угоду, Л.ГРИГОРОВИЧ зауважила, що це поки не вирішено. За її словами, розгляд цього питання буде обговорюватися на засіданні президії і політради партії напередодні з’їзду.

Войдночас сьогодні в інтерв’ю УНІАН керівник однієї з обласних організацій НСНУ повідомив, що у понеділок, 22 грудня, Президент України, лідер партії НСНУ Віктор ЮЩЕНКО зустрівся з представниками усіх обласних організацій.

На цій зустрічі В.ЮЩЕНКО нібито наполягав, щоб у найближчу суботу на другому етапі з’їзді НСНУ (перший етап відбувся 29 листопада - УНІАН) було прийнято партійне рішення про об’єднання НСНУ та «Єдиного Центру».

“Поки що керівники обласних організацій взяли інформацію до роздумів, рішення ще немає”, - сказав співрозмовник агентства. При цьому, за словами співрозмовника агентства, на 17 січня 2009 року планується проведення об’єднавчого з’їзду партій "Народний Союз Наша Україна" та "Єдиний Центр", “під питанням” - приєднання до них і Народно-демократичної партії.

Сьогодні ж народний депутат від блоку «Наша Україна – Народна самооборона» Роман ЗВАРИЧ заявив про підготовку фактичної ліквідації партії «Народний Союз Наша Україна».

Р.ЗВАРИЧ назвав дуже реальним сценарій, суть якого полягає в упровадженні «Єдиного Центру» під бренд «Нашої України» з поступовим «викиданням» з гнізда представників цієї сили, а кістяк майбутнього проекту складуть «Єдиний Центр» і «погоджувачі» від «Нашої України». “Формально це називатиметься або вливання «Єдиного Центру» в «Нашу Україну», або об`єднання двох партій. Проте справжній план (як я його розумію) свідчить про те, що йдеться про ліквідацію «Нашої України», вливання осколків «Нашої України» у «Єдиний Центр» - і все це з одночасним перейменуванням «Єдиного Центру» на «Нашу Україну», - відзначив він.

УНІАН намагався підтвердити чи спростувати дану інформацію у народного депутата від “Нашої України” Юрія КЛЮЧКОВСЬКОГО, але той відмовився від коментарів. “Я це коментувати не буду”, - сказав він. Пояснюючи причини такої відмови, Ю.КЛЮЧКОВСЬКИЙ сказав: “Якщо я сказав, що коментувати не буду, значить, я про це говорити не буду”.