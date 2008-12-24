Тимошенко каже, що МВФ не вимагав «впускати» гривню, але вона - не проти

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО вважає, що в умовах кризи девальвація гривні не має перевищувати 15%.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ТИМОШЕНКО заявила сьогодні на брифінгу в Кабінеті Міністрів, відповідаючи на питання про те, чи висував Міжнародний валютний фонд при виділенні кредиту Україні у розмірі 16,5 млрд. доларів вимогу про обов`язкове проведення девальвації гривні.

«Девальвація була б розумною і для України, щоб збалансувати імпорт-експорт, щоб не допустити дисбалансів на валютному ринку. Але те, що ми бачимо сьогодні, падіння в два рази – це ніякими меморандумами, ніякими розрахунками абсолютно не передбачено і не обгрунтовано. Це наслідки великих спекулятивних операцій, а не об`єктивних макроекономічних регуляторів», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Прем`єр-міністр зазначила, що Міжнародний валютний фонд не висував жодних вимог Україні щодо девальвації національної валюти.

«Девальвація зменшує вартість національної валюти приблизно на 5%, максимум – на 15%», - уточнила Ю.ТИМОШЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, 19 грудня Президент Білорусі Олександр ЛУКАШЕНКО заявив, що білоруська сторона готова виконати вимогу Міжнародного валютного фонду про девальвацію білоруського рубля на 10% у рамках угоди про виділення 2 млрд. дол. кредиту.

«Це не танець під МВФ. Вони абсолютно правильно говорять: ви у нас просите 2 мільярди кредиту. Так якщо ви вкидаєте величезну масу білоруських рублів у суспільство, вони завтра, ці 2 мільярди, будуть поглинені цією рублевою масою. Що, вони не мають рації? Мають рацію. Так чого ж ми будемо упиратися і з ними сперечатися?.. Вони попросили про девальвацію нашої валюти, ми їм сказали: ми будемо спокійно, якщо це потрібно, девальвувати рубль. Вони всього на 10 відсотків попросили, якщо вже на те пішло. На десять», - сказав О.ЛУКАШЕНКО.

При цьому Президент Білорусі звернув увагу на той факт, що в Україні відбулася більш різка девальвація національної валюти. «В Україні обрушили взагалі. Та що таке 10 відсотків?", - сказав О.ЛУКАШЕНКО.